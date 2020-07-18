تمهيد إعلامي لقيام أردوغان باعلان دولة الخلافة “لان عائدها السياسي والاقتصادي كبير على تركيا”

اعلن الإعلامي التركي، فاتن داغستانلي، الذي يقدم برنامج “مانشيت الأحد” على قناة “Akit TV”، أن على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إقرار نظام الخلافة في تركيا.

وقال داغستانلي، في تصريح أدلى به خلال حلقة جديدة لبرنامجه تعليقا على قيام أردوغان بتحويل معلم آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد: “تلك الرسالة كانت مهمة، وأصبح ينبغي أن يعقبها إقرار الخلافة”.

وأضاف الإعلامي التركي: “أنا مهتم بهذا الأمر… هذه الخطوة سيكون لها عائد سياسي واقتصادي كبير بالنسبة إلى تركيا، كما ستكون هذه الخطوة مهمة بالنسبة إلى الأمة”.

من جانبه، اعتبر المؤرخ التركي، موسى بكشي أوغلو، الذي كان ضيفا في برنامج داغستانلي، أن الوقت قد حان كي تتخلص تركيا من الاتهامات المنسوبة إليها بتدمير الخلافة العثمانية الموجهة.

ووقع الرئيس التركي، قبل اسبوعين، مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي للعبادة أمام المسلمين اعتبارا من 24 يوليو.

وقد لقي هذا القرار انتقادات دولية واسعة من بينها روسيا واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و”اليونسكو”، بينما اعتبر بعض الأطراف أن أردوغان يسعى من خلال هذه الخطوة إلى عرض نفسه كزعيم للعالم الإسلامي.