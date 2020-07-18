“العمل الإسلامي” يهنئ جزائر باستعادة رفات قادة المقاومة

تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي من الشعب الجزائري وقيادته بالتهنئة والتبريك “بعودة جثامين قادة الثورة الجزائرية المباركة والتي دحرت الاستعمار الإجرامي، حيث بقيت جثامين الشهداء شاهدة على بسالة وتضحية وشجاعة وعروبة الشعب الجزائري حتى يومنا المعاصر”.

وثمن الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة في مذكرة وجهها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوساطة السفير الجزائري لدى الأردن، مواقف الشعب الجزائري الداعم لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، متمنيا لشعب الجزائر دوام الاستقرار والرفاه.‎