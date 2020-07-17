وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء حالتين، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1209

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 حالات جديدة غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ، في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1209.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة سجلت لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (1 من السعوديّة، و1 من الإمارات، و1 من الولايات المتحدة الأميركية).

كما سجلت حالتا شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 7901 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن (500062) فحصاً.

وجددت الوزارة التأكيد على أنّ خطر الوباء ما زال موجوداً رغم انخفاض عدد الإصابات، داعية الجميع إلى ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي.

كما أكدت أهميّة استخدام تطبيق “أمان” الذي ساهم باكتشاف العديد من الحالات، مشيرة إلى أن الحالة المحليّة التي تمّ اكتشافها أمس كانت من مستخدمي هذا التطبيق، وقد أدى ذلك إلى سهولة وصول فرق التقصّي الوبائي إلى جميع مخالطيها.

وأشارت الوزارة إلى أهميّة استخدام تطبيق “صحتك” الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة