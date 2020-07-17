وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 3 حالات، مقابل تسجيل 5 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1206
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جرينتش+2 11:24
تهجم مجموعة مسلحة على محل خضار في خلدا بعمان

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