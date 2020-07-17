اجواء صيفية عادية ‏اليوم.. وارتفاع طفيف على الحرارة غداً وبعده

تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ السبت إرتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ إرتفاع آخر على الحرارة يوم الاحد، وتكون الأجواء جافة وحارة في معظم مناطق المملكة، وحارة جدا في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 20 درجة، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 14، وفي مرتفعات الشراة 29 – 12، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الأغوار الشمالية 37 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 39 – 24، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة.