اسرائيل تجهز قائمة سرية باسماء 300 من ذوي المناصب العليا قد يتم اعتقالهم ومحاكمتهم لدى محكمة الجنايات الدولية
أهم العناوين
جرينتش+2 10:47
في ثالث حكم ضد ابناء “علي بابا”.. السجن 10 سنوات بحق أويحيى وسلال رئيسي الوزراء السابقين بالجزائر

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني