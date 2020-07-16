اعتقال قاتل والدته بمعان ومطلوب آخر بقضية قتل وقعت سابقا

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص اطلق النار باتجاه عائلته مما تسبب بوفاة والدته واصابة شقيقتيه بمحافظة معان.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، انه ومن خلال التحقيقات في قضية اطلاق شخص النار باتجاه عائلته مما تسبب بوفاة والدته واصابة شقيقتيه، فقد جرى تحديد مكان تواجده والتحرك للمكان وضبطه وبوشر التحقيق معه.

من جهة اخرى، القت قوة أمنية القبض على شخص مطلوب بقضية قتل سابقة، بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام. الذي اكد ان معلومات وردت اليوم حول مكان تواجد ذلك الشخص في احدى المركبات وسط العاصمة ،حيث تحركت على الفور قوة امنية وتم مداهمة المركبة والقاء القبض عليه بعد ان حاول الفرار وبوشرت التحقيقات.

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