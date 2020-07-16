اسرائيل تجهز قائمة سرية باسماء 300 من ذوي المناصب العليا قد يتم اعتقالهم ومحاكمتهم لدى محكمة الجنايات الدولية

افادت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس، ان اسرائيل تعمل على تجهيز قائمة سرية لمسؤولين اسرائيليين كبار واصحاب مناصب كبيرة في الجيش الاسرائيلي والاجهزة الامنية من الممكن ان يصدر بحقهم اوامر اعتقال، في حال وافقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على فتح تحقيق ضد اسرائيل بشبهات “ارتكاب جرائم حرب” في الاراضي الفلسطينية.

وذكر التقرير ان القائمة تشمل ما بين 200 حتى 300 شخص، وافادت ان عددا منهم لم يتم ابلاغهم بعد انهم ضمن القائمة.

وافادت الصحيفة ان سلطات اسرائيل تحرص على السرية التامة حيال تجهيز القائمة، خشية ان الكشف عنها يمكن ان يعرض الشخصيات التي تتضمنها للخطر،من منطلق ان المحكمة يمكن ان ترى في ذلك اعترافا من قبل الدولة عن مسؤوليتهم في الاحداث التي يتم التحقيق بها.

في حال قامت المحكمة الدولية فعلا بفتح اجراءات رسمية بالموضوع، فان اسرائيل ستدرس الطلب من الشخصيات الواردة ضمن القائمة الامتناع تماما عن السفر الى الخارج، وذلك حتى لا يتم توريط الدولة بعملية اعتقال او محاكمة.