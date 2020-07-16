اسرائيل تجهز قائمة سرية باسماء 300 من ذوي المناصب العليا قد يتم اعتقالهم ومحاكمتهم لدى محكمة الجنايات الدولية
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جرينتش+2 10:47
اسرائيل تجهز قائمة سرية باسماء 300 من ذوي المناصب العليا قد يتم اعتقالهم ومحاكمتهم لدى محكمة الجنايات الدولية

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