وزارة الأوقاف تعيد فتح المراكز القرآنية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، فتح المراكز القرآنية في الجمعيات التي تقع ضمن اختصاص الأوقاف، اعتبارا من 9 آب المقبل، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويقتصر فتح المراكز على ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، يتم تحديدها بالتنسيق مع مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة، بحسب تعميم صادر عن وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء. وبحسب التعميم اشترطت الوزارة فتح المركز القرآني لغايات تدريس القرآن الكريم، بحيث تكون ساعات الدوام خلال الفترة الصباحية لحين انتظام الطلبة بالدوام الرسمي في وزارة التربية والتعليم، على ان يكون في الغرفة الصفية الواحدة عشرة طلاب فقط، مع ضرورة التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية. وأشار التعميم إلى أنه في حال مخالفة الجمعية أو المركز لأي من هذه التعليمات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبه. وأكد وزير الأوقاف، بحسب التعميم ضرورة الالتزام بالشروط المتعلقة بتعقيم المراكز وتنظيفها قبل بدء العمل والاستمرار على ذلك طيلة فترة العمل. كما أكدت الوزارة على المراكز عدم الإعلان عن دورات في العلوم الشرعية، لحين التأكد من التزام المراكز بالشروط المعلن عنها واستقرار عدد الإصابات المحلية بفيروس كورونا.

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