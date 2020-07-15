محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين

وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 3 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1101
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