صيف بلا مغتربين عائدين.. ترجيح تأجيل إعادة فتح المطارات أمام الرحلات الخارجية لما بعد مطلع ايلول المقبل

يناقش فريق من الوزراء والأجهزة المعنية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، إجراءات السلامة العامة والوقاية الواجب اتباعها في حال أُعيد فتح المطارات خارجيا، بحسب مصدر حكومي.

وقال المصدر لقناةـ “المملكة”، إن إعادة عمل المطارات سيكون مع الدول التي حالتها الوبائية أفضل من حالة الأردن، ووضعها الوبائي عند مستوى “منخفض الخطورة”.

وأوضح المصدر أن اجتماع اليوم لا يعني أن إعادة فتح المطارات ستكون خلال شهر تموز/يوليو الحالي، مرجحا تأجيل القرار لحين الانتهاء من كافة الإجراءات.

وأضاف أن الدول المقاربة للاردن في الوضع الوبائي محدودة، حيث إنّ الأردن يعمل للحفاظ على الوضع الصحي داخليا؛ لعدم انتشار فيروس كورونا.

وكانت هيئة الطيران المدني قد دعت امس الثلاثاء، كافة الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة إلى اجتماع لمناقشة إجراءات إعادة فتح المطارات أمام حركة الطيران الخارجي.

وبينت الهئية، أنها ستعرض خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، محاور دليل الالتزام بتعليمات الصحة العامة المؤقته لشركات النقل الجوي التي تخص فيروس كورونا المستجد؛ لمنع انتشاره في قطاع الطيران.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطة لإعادة فتح المطارات أمام السياحة العلاجية نهاية الشهر الحالي.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، كان قد أعلن الأحد 5 تموز/يوليو 2020، أن “الحكومة تستعد لفتح المطارات للرحلات الدولية بشكل محدود نهاية الشهر الحالي لدول لا تزيد خطورة عن الأردن”، في إشارة إلى الوضع الوبائي في هذه الدول بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، السبت 4 تموز/يوليو 2020، ضرورة وجود بروتوكول يعالج فتح المطارات، وعودة المجال أمام السفر الخارجي، إذا كان هناك قرار بفتح المطارات.

الحكومة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية من الأردن وإليه ابتداء من الثلاثاء 17 آذار/مارس 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري، ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد العضايلة، اليوم الاربعاء، أنه لا تغيير على أي اجراء من تدابير الوقاية والسلامة العامة، خصوصا بعد تسجيل اصابة كورونا جديدة.

وقال العضايلة في مداخلة له عبر اذاعة الامن العام إن حظر بعد منتصف الليل سيبقى كما هو ولم يدرس تغيير وضعه مطلقا.

وعن المطارات، قال العضايلة إن الدراسة تتعلق فقط بالدول التي وصلت الى المنطقة الخضراء اي التي وصل بها الوباء الى منخفض الخطورة، مشيرا الى ان عدد الدول التي سيسمح للقادمين منها دخول المملكة دون حجر لا يتعدى 10 دول.

وأكد العضايلة أن الاولوية ستكون للأردنيين القادمين من تلك الدول، ثم السياح الاجانب.

وبين العضايلة أنه حتى هذه اللحظة لم يحدد بعد تاريخ الانطلاق لفتح المطارات كما لم تحدد الدول لان الامور قد تختلف من حين الى اخر فتكون دولة في المنطقة الخضراء ثم تنتقل الى اخرى اكثر خطورة.

وقال: “كنا نتوقع أن فتح المطارات سيكون في بداية الشهر القادم، لكنني أعتقد أنه لن يكون في بداية الشهر القادم”.

واعاد ذلك الى ضرورة اتخاذ خطوات بالتنسيق مع تلك الدول التي سيحضر منها أردنيين ورعايا تلك الدول.

والمح العضايلة الى أن هذه الدول قد تكون 9 دول او اقل.