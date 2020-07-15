سلامتك يا شادية البادية.. تماثل الفنانة سميرة توفيق للشفاء بعد خضوعها لعملية قسطرة في القلب

أجرت شادية البادية، الفنانة اللبنانية سميرة توفيق عملية قسطرة في القلب داخل “مستشفى كليفلاند” في أبو ظبي.

ونشرت لينا رضوان، ابنة شقيقة سميرة توفيق ومديرة أعمالها، صوراً عبر حسابها على “فيسبوك” لهذه الفنانة اللبنانية المشهورة باغانيها البدوية، بعد العملية وأرفقتها بتعليق أكدت فيه أن حالتها الصحية مستقرة حالياً.

وقالت رضوان إن “فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، وكذلك الممرضون والمشفى والجميع”.

ومن المعروف ان سميرة توفيق (1935) قد اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات “حسنك يا زين” و”أسمر خفيف الروح” للفنان الاردني توفيق النمري التي شكلت بداية شهرتها. كما ساهمت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كل من سوريا ولبنان.