سلامتك يا شادية البادية.. تماثل الفنانة سميرة توفيق للشفاء بعد خضوعها لعملية قسطرة في القلب

الطيران السوري يدك معاقل الإرهابيين في ريف ادلب بعد قيام "كتائب خطاب الشيشاني" بتفجير دورية روسية - تركية/ فيديو
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