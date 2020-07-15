توفر فرص عمل لممرضات أردنيات في الإمارات

أعلنت وزارة العمل عن توفر30 فرصة عمل لممرضات أردنيات في القطاع الصحي الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، الراغبات بالعمل ممن تتوافر لديهن الشروط ، إرسال السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني out.emp@mol.gov.jo مع ضرورة وضع الوظيفة المطلوبة في خانة الموضوع، والتسجيل عبر منصة سجّل www.sajjil.gov.jo وذلك قبل تاريخ 21/07/2020.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد وآلية المقابلات لمن تنطبق عليهن الشروط المطلوبة والمعتمدة من قبل الجانب الإماراتي.
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