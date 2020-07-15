بدء العام الدراسي مطلع أيلول المقبل، وتوفير رابط لابناء الاردنيين بالخارج



أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، عن بدء العام الدراسي 2021/2020، بموعده للطلبة في مطلع أيلول المقبل، وفي الخامس والعشرين من شهر آب المقبل للمعلمين.

وقال الدكتور النعيمي، إن التعليم للعام الدراسي المقبل سيكون كالمعتاد، لكن شكله سيحكمه الوضع الوبائي في المملكة، مبينا أن الوزارة لديها عدد من البدائل للتعامل مع أي تطور للحالة الوبائية.

وأكد الدكتور النعيمي في مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء، أن الوزارة راعت في هذا القرار مجموعة من المعايير؛ وهي التوازن بين الشروط التعليمية والصحية، والموازنة بين الوقت المخصص للمنهاج وتنفيذه، والموازنة كذلك بين الالتزام بالسياسات التعليمية والاجراءات التشغيلية للمدارس والمرونة فيها.

وقال إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة على إعداد بروتوكول صحي تربوي لتوفير بيئة مدرسية صحية وآمنة لعودة الطلبة للمدارس.

وبين الدكتور النعيمي، أن الوزارة ستطلق اعتبارا من التاسع من شهر آب المقبل، برنامجا إثرائيا للطلبة من الصف الأول الأساسي وحتى الحادي عشر عبر القناة التلفزيونية يركز على المهارات الأساسية في عدد من المباحث.

وقال إن الوزارة اطلقت اليوم ثلاث خدمات إلكترونية، لتسجيل الطلبة في الصف الأول الأساسي بالمدارس للعام الدراسي المقبل، وتجديد رخص المؤسسات التعليمية الخاصة، ومعادلة شهادات الثانوية العامة غير الاردنية.

وبين الدكتور النعيمي، ان الوزارة ستبدأ الاسبوع المقبل عملية الانتقال بين المدارس في جميع السلطات التعليمية، في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الوزراء حاجة الوزارة من الكوادر التعليمية في ظل وقف التعيينات بالقطاع العام للعام الحالي.

وفيما يتعلق بالطلبة الاردنيين في سن الدراسة في الخارج والراغبين بالعودة للمملكة، قال الوزير النعيمي، إن الوزارة ستوفر يوم الأحد المقبل رابطا على موقعها الإلكتروني لغايات تمكين هؤلاء الطلبة من التسجيل في المدارس الحكومية لحين تمكنهم من العودة للوطن، فيما دعاهم لمتابعة التعليم عبر منظومة الوزارة للتعليم عن بُعد لحين التحاقهم بالمدارس.

وقال إن الوزارة ستدرس مستقبلا التشريعات اللازمة لتنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، وبخاصة ما يتعلق بالأمور المالية، مبينا أن الوزارة لم توافق على زيادة الرسوم في المدارس الخاصة التي تقدمت بطلب لها بهذا الشأن للعام الدراسي المقبل.

وبين انه تمت إعادة نحو 1000 معلم ومعلمة في القطاع الخاص إلى مدارسهم بعد الاستغناء عن خدماتهم خلال الفترة الماضية، مشيرا في هذا الاطار إلى منح 1ر22 مليون دينار كتسهيلات مالية لعدد كبير من المدارس الخاصة التي تقدمت للاستفادة من هذه التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي الاردني.

وفيما يتعلق بنتائج الثانوية العامة للعام الحالي، أكد الدكتور النعيمي أن لا موعد محددا حتى الآن لإعلانها، مبينا ان الوزارة تحتاج إلى 20 يوما بعد آخر امتحان لغايات استخراج النتائج بشكلها النهائي بعد مرورها بالمراحل المطلوبة.

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