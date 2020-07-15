إحراق علم تركيا أمام قنصليتها بالقدس.. والسبب كنيسة ايا صوفيا

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قيام مجموعة بإحراق العلم التركي أمام قنصلية أنقرة في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الخارجية في بيان لها: “ندين بشدة حرق علمنا خلال مظاهرة أمام قنصليتنا العامة في القدس يوم 13 يوليو 2020”.

وأضافت “لا يمكن لأحد أن يسيء أو يعتدي على علمنا المجيد”، مشددة على وجوب تقديم مرتكبي هذه العملية التي وصفتها بـ”النكراء” إلى المحكمة بأقرب وقت ممكن، وإنزال العقاب المستحق بهم.

وكانت مجموعة مؤلفة من 9 أشخاص تطلق على نفسها اسم “مبادرة القدس” قد احرقت العلم التركي، اول امس، أمام قنصلية أنقرة في شرقي القدس، على خلفية فتح مسجد “آيا صوفيا” بإسطنبول للعبادة مجددًا.

وعلقت المجموعة لافتات مناهضة لتركيا على جدران القنصلية، والتلويح بأعلام اليونان والإمبراطورية البيزنطية، ومن ثم أحرقوا العلم التركي.

وقد حاول أفراد المجموعة تعليق العلم اليوناني على جدران القنصلية، إلا أن موظفيها تمكنوا من منعهم.