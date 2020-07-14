وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 15 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1198

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الثلاثاء، واحدة منها محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1198.

وقد توزعت الحالات الخمس عشرة الجديدة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: حالة مخالطة لأحد المصابين في محافظة العاصمة، كانت تخضع للحجر الذاتي، وتمّ فحصها قبل أسبوع وكانت نتيجة الفحص سلبيّة؛ وأعيد فحصها اليوم وظهرت نتيجتها إيجابيّة، وقد تمّ حجر البناية التي تقطن بها في جبل النزهة، وفحص جميع القاطنين فيها، بالإضافة إلى 14 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (13 من السعوديّة، و 1 من تركيا).

وأشار الموجز إلى تسجيل 5 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 5647 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة حتى الآن 477448 فحصاً.

ونوهت الوزارة إلى استمرار الوضع الوبائي الحالي بمستوى (معتدل الخطورة) بعد تسجيل إصابة محليّة واحدة اليوم، وبالتالي لا يتمّ الانتقال إلى مستوى منخفض الخطورة إلّا في حال مرور عشرة أيّام متتالية دون تسجيل إصابات محليّة.

كما جددت التأكيد على ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق “أمان” للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.