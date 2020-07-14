الطيران السوري يدك معاقل الإرهابيين في ريف ادلب بعد قيام "كتائب خطاب الشيشاني" بتفجير دورية روسية - تركية/ فيديو
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وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 15 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1198

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