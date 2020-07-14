سر تعلق نجمات لبنان بالإطلال على الجمهور باللون «الأسود»

تحظى إطلالات نجمات لبنان باهتمام الجمهور الواسع في الوطن العربى، لذلكيعتبر انه لا صوت يعلو فوق هذه الطلة التي ربما تكون أهم بالنسبة لهن من مضمون الأعمال التى يقمن بها، حيث تحاول كل واحدة منهن خطف الأنظار بالشكل الذى تظهر به وما ترتديه، وكل واحدة تتباهى بالمكان الذى تشترى منه ملابسها ومن أى براند، ولكنهن يتفقنعلى شىء واحد هو أن الأسود هو اللون المفضل لدى كل واحدة منهنن وأنه ملك الالوان سواء فى السواريهات أو الكاجوال، وهذا ما نراه فى معظم ملابس هيفاء وهبى، وكذلك إليسا وميريام فارس ونوال الزعبى ومايا دياب.

ويقول خبراء الموضة عن السيدة التى ترتدى اللون الأسود انها تتميز بشخصية مختلفة عن الجميعن إذ تميل إلى الوحدة وعدم الثرثرة وكتم مشاعرها وما يدور فى خاطرها، فضلا عن قوة الشخصية لديها،

ويضيف الخبراء بالقول ان الشخص الذى يستخدم اللون الأسود بكثرة غالبا ما يكون شخصاً متمرداً، فهو لا يقبل أن يفرض عليه الناس شيئاً ما حتى لو كان عرفاً أو عادة، لذا فإن الكثير من الثائرين والمتمردين يرتدون اللون الأسود على الدوام، وهذا ما يعود إلى حبهم للاستقلال.

كما يوحى اللون الأسود لمن يرتديه بأنه عقلانى وأنه لا يستسلم للعاطفية ، لذا فإن الناس الذين لا يحبون إظهار عواطفهم، أو أن جانبهم العقلانى يميلون إلى ارتداء اللون الأسود بكثرة واستخدامه فى حياتهم، كما أنهم يحبّون أن يضعوا حواجز بينهم وبين الناس، ولا يحبون أن يقترب منهم أحد من دون إذنهم.

كما يعتبر محبو اللون الأسود من الأشخاص المنظمين للغاية والذين يحبّون إتمام كلّ شيء كما يريدون وعلى أفضل وجه وفى الوقت المناسب، وخاصة فيما يتعلق بالعمل، فهم يهتمون بإنجاز المهام بكفاءة ويعملون بجدية ولا يحبون التفلت أو المماطلة وغيرها مما قد يعرقل سير العمل، كما أنهم يهتمون بالتفاصيل الصغيرة التى تجعل العمل مثالياً.