الطيران السوري يدك معاقل الإرهابيين في ريف ادلب بعد قيام "كتائب خطاب الشيشاني" بتفجير دورية روسية - تركية/ فيديو
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رداً على استقواء السراج بجيش اردوغان.. مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل فوراً لحماية الأمن القومي للبلدين

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