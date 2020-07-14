هيئات حقوقية وانسانية تطالب السلطات الامريكية بالافراج عن مفيد مشعل بعد اصابته بفيروس كورونا في السجن

تعددت مطالبات الهيئات الحقوقية والانسانية بالافراج عن السجين السياسين مفيد عبدالقادر مشعل الذي احيل الى العزل الانفرادي في سجنه في أمريكا، بعد اصابته بفيروس كورونا، علما بأن الآخرين من السجناء الذين اقترفوا جرائم قتل واغتصاب وغيرها من أشنع الجرائم الانسانية قد تم اخلاؤهم الى بيوتهم حفاظا على حياتهم من الاصابة بفيروس كورونا.

ومن المعروف أن مفيد عبدالقادر، واربعة اخرين من الناشطين الفلسطينيين يقضيون احكاما بالسجن لفترة ٢٠ عاما بسبب نشاطهم العلني الانساني والاغاثي تجاه المعوزين الفلسطينيين في الاراضي المحتلة..

و يبلغ عمر مفيد عبدالقادر، وهو شقيق الزعيم الحمساوي خالد مشعل، ٦٢عاما، وهو أمريكي الجنسية من اصول فلسطينية. وتقيم اسرته في مدينة دالاس بولاية تكساس الامريكية.

وكان مفيد عبدالقادر وزملاؤه يعملون في مؤسسة الارض المقدسة الامريكية (HLF) التي كانت توفر جانبا من خدماتها الانسانية والاغاثية للأرامل والايتام الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة، قبل ان تقضي محكمة أمريكية في عام ٢٠٠٨ بحبس هؤلاء النشطاء الخمسة لفترات متعددة بـ تهم تتعلق بتمويل المؤسسات الاجتماعية التابعة لحركة حماس في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا (اعلى محكمة قضائية في امريكا) النظر في الطعون القضائية التي قدمها اليها محامو هؤلاء النشطاء دون اعطاء اي تبرير لهذا الرفض.

وهذه قائمة تعريفية بهؤلاء السجناء السياسيين وفترة محكومية كل منهم.

عبدالرحمن عودة، العمر: 61

تاريخ انتهاء الحكم: 08/21/2021

محمد المزين، العمر: 66

تاريخ انتهاء الحكم: 09/17/2021

مفيد عبدالقادر، العمر: 60

تاريخ الإفراج: 12/12/2025

شكري أبو بكر، العمر: 61

تاريخ انتهاء الحكم: 04/03/2064

غسان العشي، العمر: 66

تاريخ انتهاء الحكم: 06/24/2068