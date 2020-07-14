الطيران السوري يدك معاقل الإرهابيين في ريف ادلب بعد قيام "كتائب خطاب الشيشاني" بتفجير دورية روسية - تركية/ فيديو
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المعارضة السورية المتباكية على الديموقراطية تمارسها بـ (جدارة) عبر “تبديل الطرابيش” بين الحريري والعبدة

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