الطيران السوري يدك معاقل الإرهابيين في ريف ادلب بعد قيام "كتائب خطاب الشيشاني" بتفجير دورية روسية - تركية/ فيديو
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الاخبار اللبنانية: جهود أمريكية لتعديل مهام قوات اليونيفيل بجنوب لبنان وتحويلها الى أداة لضرب حزب الله

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