ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا.. وانخفاض الخميس

يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 3- 4 درجات مئوية، وتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، توالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الأربعاء، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وتكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتعود الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 31 – 16، وفي مناطق البادية 40 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الأغوار الشمالية 39 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.

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