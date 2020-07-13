وفق مصفوفة الصحة للوضع الوبائي.. رفع كل اشكال الحظر لدى وصول المملكة لمرحلة المنطقة الخضراء

ينتظر الأردنيون بفارغ الصبر، إعلان وزارة الصحة ايجازها حول اصابات كورونا للايام الثلاثة المقبلة، بعد أن حققت المملكة اسبوعا من عدم تسجيل اصابات محلية بالفيروس المستجد Covid-19، بانتظار دخول مرحلة “منخفض الخطورة” وهي المنطقة الخضراء بحسب تصنيف وزارة الصحة للوضع الوبائي في الأردن.

وتصل المملكة الى المنطقة الخضراء في حال عدم تسجيل اصابات محلية بالفيروس لمدة 10 ايام متتالية، علما أن الأردن لم يسجل اصابات محلية منذ تاريخ 6-7-2020.

وبحسب مصفوفة الصحة للوضع الوبائي، ترفع كافة اشكال الحظر أو الإغلاقات في المنطقة الخضراء، ويتم التركيز على التعافي المستدام.

وتكون جميع الأنشطة مفتوحة بما في ذلك، المدارس ورياض الأطفال والحضانات والمخيمات الصيفية. والمساجد والكنائس. وحفلات الزفاف وقاعات الأفراح، والعزاء، وتنظيم المعارض والحفلات. والجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني. ودور السينما. والمعارض والمؤتمرات (الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الفعاليات الثقافية والمهرجانات). والمراكز التدريبية والثقافية. والحمامات الشرقية. والحدائق العامة والمتاحف ومدن الألعاب وأماكن الترفيه. والأنشطة الشبابية.

كما ترفع القيود عن الفعاليات الاجتماعية، اما السفر فيكون وفق معايير وزارة الصحة والسياحة ولجنة الأوبئة، وخلية الأزمة.

ويسمح لوسائل النقل العمل بقدرتها التشغيلية الكاملة.

وفي حال دخول المرحلة الخطر المنخفض تؤكد المصفوفة على إجراء فحوصات PCR بزخم عالٍ وبنسبة 70٪ من قدرة القطاع الصحي، وإبقاء إجراءات تتبع المخالطين بنسبة 100% من قدرة فرق التقصي الوبائي، اضافة الى إجراء فحوصات طبية لأعداد كبيرة جدا، وفحوصات عشوائية في جميع أنحاء المملكة بشكل دوري.

كما تؤكد على الاستمرار في تطبيق معايير وإجراءات التباعد الاجتماعي.