الطيران السوري يدك معاقل الإرهابيين في ريف ادلب بعد قيام "كتائب خطاب الشيشاني" بتفجير دورية روسية - تركية/ فيديو
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وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 11 حالة، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1183

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