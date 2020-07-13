وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 11 حالة، مقابل تسجيل 4 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1183

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1183.

وقد توزعت الحالات الأربع الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 3 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من السعوديّة، و 1 من الولايات المتحدة الأميركيّة)، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

كما سُجِّلت 11 حالة شفاء جاءت تفاصيلها كالتالي: 5 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في منطقة العزل المخصّصة لمصابي كورونا بمنطقة البحر الميّت.

وأشار الموجز إلى إجراء 5746 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 471801 فحصاً.

وأكدت الوزارة أنّ خطر الوباء ما زال موجوداً رغم انخفاض عدد الإصابات، داعية الجميع إلى ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق “أمان” للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

كما الوزارة أكدت أهميّة تطبيق “صحتك” الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.



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