ورقة سياسات – التعلم عن بُعد في المنطقة العربية

طوّر مكتب اليونسكو بيروت ورقة سياسات التعلم عن بُعد بهدف إرشاد صناع القرار والمربين في المنطقة العربية ومنحهم توصيات ودعمهم للانتقال من طرائق التعليم التقليدية إلى طرائق التعليم الجديدة.

تتضمن ورقة السياسات:

• تعريفًا لمفهوم التعليم والتعلم عن بُعد

• لمحة سريعة عن تطور هذا المفهوم عبر التاريخ

• شرحًا عن أهمية التعليم عن بُعد

• الفرص والتحديات في مجال التعليم عن بُعد

• العناصر الأساسية للانتقال إلى التعليم عن بُعد

• أنماط وأدوات التعليم عن بُعد

• دور الميسرين في التعليم عن بُعد

• شرحًا عن أهمية التعليم المدمج في المستقبل

• توصيات في مجال التعليم عن بُعد

لتحميل ورقة السياسات عن التعلم عن بُعد، الرجاء الضغط على الرابط التالي (العربية).

ورقة السياسات غير متاحة باللغة الإنجليزية

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حجازي إدريس إبراهيم (h.idris@unesco.org) أو أريوم جانج (a.jang@unesco.org)