وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1179
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جرينتش+2 12:39
الناس على دين حكامهم.. كاتب سعودي رخيص جداً يتسول دعوه لزيارة إسرائيل، والمخفي اقبح !!!

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