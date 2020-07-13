اضطرابات وصدمات وشعوب مرشحة للجوع.. تقرير صادم لصندوق النقد حول انهيار اقتصادات الشرق الأوسط

الطيران السوري يدك معاقل الإرهابيين في ريف ادلب بعد قيام "كتائب خطاب الشيشاني" بتفجير دورية روسية - تركية/ فيديو
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