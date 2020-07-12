وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 6 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1179
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صراعات الفصائل الارهابية في إدلب قد يدفع الجيش السوري للتقدم لتأمين الطريق السريع “M4”

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