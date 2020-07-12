بعدما ترك الكورونا يفتك بامريكا حتى أصبح خارج السيطرة في معظم الولايات. .. ترامب يرتعد ويرتدي الكمامة لينجو بنفسه

بعد مكابرة ومغالطة واستهتار بخطر كورونا على الشعب الامريكي، ارتدى الرئيس “دونالد ترامب”، ولأول مرة، قناعا واقيا، وذلك خلال زيارته امس السبت لمنشأة طبية عسكرية خارج واشنطن.

وتميزت زيارة مركز “والتر ريد” الطبي العسكري الوطني بأول ظهور علني لـ”ترامب” بغطاء للوجه منذ أن بدأ الفيروس في اجتياح الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام.

فقد شوهد ترامب امس السبت مرتديا قناعا واقيا، وهو الذي تجنب ارتداء القناع في الأماكن العامة حتى في أوج انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتدى ترامب السبت كمامة في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، حيث التقى ببعض الجنود وعمال الرعاية الصحية.

وكان ترامب قد رفض حتى الآن ارتداء القناع أو الطلب من الأميركيين القيام بذلك، قائلا في أكثر من مناسبة إن ذلك يعد “خيارا شخصيا”.

وكانت المرة الوحيدة التي شوهد فيها ترامب مرتديا قناعًا خلال جولة سابقة له في مصنع فورد في ميشيغان.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل زيارته لمركز لوالتر ريد “أعتقد أنه عندما تكون في مستشفى، وفي هذا المكان بالذات، وعندما تتحدث إلى الكثير من الجنود، وبعضهم خرج للتو من طاولة العمليات، أعتقد أنه من الرائع ارتداء قناع”.

وفي المنشأة الطبية، ارتدى ترامب قناعًا أزرق داكنًا مزينًا بختم رئاسي، وحث كبار مسؤولي الصحة العامة على استخدام الأقنعة لإبطاء انتشار الفيروس الذي أودى بحياة ما يقرب من 134 ألف أميركي.

يذكر أن ارتداء الأقنعة أصبح بمثابة خط فاصل سياسي آخر، في الولايات المتحدة، حيث كان الجمهوريون أكثر مقاومة لارتدائها من الديمقراطيين.

وقد شوهد عدد قليل من الأقنعة خلال تجمعات لأنصار ترامب في تولسا وأوكلاهوما وفينيكس وجبل راشمور في داكوتا الجنوبية.

وما زال فيروس كورونا يفتك بالامريكيين، حيث سجلت الولايات المتحدة امس السبت 66,528 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في الدولة الأكثر تضررًا بالوباء ارتفع إلى 3,242,073 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 134,729.

وقد تجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة 60 ألفًا لليوم الخامس على التوالي في الولايات المتحدة، حيث أصبح الوباء خارج السيطرة في العديد من الولايات.

وذكرت تقارير إعلامية هذا الأسبوع أن مساعدي ترامب توسلوا اليه كي يوافق على وضع قناع في الأماكن العامة وأن يسمح للصحافيين بتصويره، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات، وتخلف الرئيس عن المرشح الديموقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

ويستمر ترامب بالدفاع عن تعامل إدارته مع هذا الوباء على الرغم من أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من حيث الاصابات في العالم.