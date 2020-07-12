بعدما ترك الكورونا يفتك بامريكا حتى أصبح خارج السيطرة في معظم الولايات. .. ترامب يرتعد ويرتدي الكمامة لينجو بنفسه
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جرينتش+2 02:27
أفِلَ النجمُ

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