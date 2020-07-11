وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1176

أعلّنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (3) حالات إصابة بفيروس كورونا جميعها غير محليّة.

وأوضح إيجاز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء، أنّ الحالات هي كالتالي: حالتان لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (من السعودية) وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري. وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1176) حالة.

وقد سُجِّلت أيضاً (5) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، فيما أجري اليوم (5808) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (460383) فحصاً.

وقال الإيجاز إنه “رغم انخفاض عدد الإصابات، تؤكّد وزارة الصحّة أنّ خطر الوباء ما زال موجوداً، وعلى الجميع ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حـــالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر”.

وأكّدت الوزارة على أهميّة تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.