وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 5 حالات، مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 1176
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جرينتش+2 11:19
غيلون.. وعطالله والعالول!

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