خطأ مطبعي في إجابات سؤال بالكيمياء للعلمي واحتساب علامته كاملة



عمان 11 تموز (بترا)- قررت اللجنة الفنية المشرفة على أسئلة مبحث الكيمياء للطلبة النظاميين الفرع العلمي في امتحان التوجيهي 2020 احتساب علامة السؤال (فقرة 6) لجميع الطلبة النظاميين خلال الامتحان الذي تقدموا له اليوم السبت.

وقال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حماد، إن الإجابة الصحيحة للسؤال هي -1، وان إشارة السالب لم تظهر عند رقم 1 في خيارات الإجابة المتعددة.

وبين أن عدم ظهور إشارة السالب جاء نتيجة خطأ مطبعي، مؤكدا أنه تقرر احتساب علامة السؤال لجميع الطلبة؛ حرصا من الوزارة على ضمان حق الطلبة.

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