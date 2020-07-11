المؤتمر العام للأحزاب العربية يحيي المقاومة اللبنانية في ذكرى انتصارها

بمناسبة الذكرى الثامنة لانتصار المقاومة اللبنانية في حرب تموز 2006، اصدرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، اليوم السبت، البيان التالي الذي حمل توقيع الأمين العام، قاسم صالح..



**نستذكر في كل عام عملية الوعد الصادق، هذا الوعد الذي عزز يقيننا بأن تحرير فلسطين قادم لا محالة وأن الانتصار هو إرادة وإيمان، أربعة عشر عاماً مرت، من عمر التحرير والنصر المؤزر، انتصار حرب تموزعام 2006 الذي أسقط أسطورة الجيش الذي لا يهزم وأجبر العدو الصهيوني على الاندحار ذليلاً صاغراً مهزوماً أمام عمليات المقاومة البطولية وضرباتها الموجعة التي دمرت تحصيناته وكبدته مئات القتلى وآلاف الجرحى وفرضت عليه وعلى عملائه الانسحاب من الأراضي اللبنانية، ذلك الإنجاز الذي تحقق بإرادة المقاومة الوطنية اللبنانية والمقاومة الإسلامية.

في هذه الذكرى المجيدة وانتصار لبنان ومقاومته، نتقدم باسم الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بالتهنئة والتبريك إلى سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وإلى المقاومة اللبنانية والشعب اللبناني وإلى شركاء الانتصار في سورية وإيران.

إنّ هذا الانتصار المظفر الذي حققته المقاومة في لبنان عام 2006 لا تزال مفاعيله سارية إلى اليوم، حيث تستند إليه المقاومة في فلسطين، وتكرّر التجربة الناجحة، في إجبار العدو الصهيوني على القبول بالشروط والمطالب التي تريدها.

كما أنّ ذلك الانتصار في لبنان، وهذا الصمود في فلسطين، ما كان ليتحقق لولا الرجال الرجال الذين استبسلوا وسطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية، وحققوا إنجازات مشهودة، فأسقطوا الادعاءات والدعاية الإعلامية الصهيونية التي من خلالها سعى العدو إلى تصوير جيشه على أنه “الجيش الذي لا يُقهر”، كما فضحوا سياسات التخاذل والتنازل التي اعتمدتها أنظمة عربية معروفة، تخلت عن فلسطين وتآمرت على المقاومة وإرادة الشعوب العربية.

لقد كان لسورية، قيادة وجيشاً وشعباً، الدور الأبرز في دعم المقاومة واحتضانها اللبنانيين في ربوعها خلال حرب الـ33 يوماً، الذي أتى ليترجم إرادة سورية في احتضان المقاومة وتوفير كلّ أسباب القوة لها ورفدها بكلّ المقوّمات اللازمة التي من شأنها كسر شوكة العدو المتغطرس المتجبّر، ولا شكّ في أنّ ثبات سورية على مواقفها ومبادئها الوطنية والقومية هو الذي جعلها عرضة لهذه المؤامرة الشرسة التي تغلّبت عليها وانتصرت بصمود شعبها وجيشها وقيادتها، وردّت النحر إلى الأعداء والمتآمرين الذي اجتمعوا عليها من أربعة أصقاع الأرض فواجهتهم سورية وحلفاؤها وانتصرت عليهم.

كما ونحيي مواقف الجمهورية الإسلامية في إيران الداعمة للمقاومة، ونصرة مبادئ الحق والخير في مواجهة الظلم والاستعمار والاحتلال.

إننا في الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية نؤكد وجوب التمسك بنهج المقاومة وخيارها، ونتبنى الدعوة إلى قيام أوسع جبهة شعبية لمحاربة الإرهاب التكفيري الذي يعيث قتلاً ودماراً وإجراماً في الوطن العربي، فقوى الإرهاب التي ترتكب الفظائع في بلادنا لا سيما في العراق وسورية ولبنان واليمن وليبيا ومصر وتونس والجزائر، هي نسخة عن الإرهاب الصهيوني العنصري الاستيطاني، إذ لم يعد هناك شك في أن المجموعات الإرهابية المتطرفة تعمل لمصلحة العدو الصهيوني وتنفذ مخططاته العدوانية.

ونؤكد إدانتنا ورفضنا للإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها على دول محور المقاومة، وسورية على وجه التخصيص في مخالفة صريحة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، كما وندين التصريحات الأميركية بخصوص التهديد بقرصنة المعونات المرسلة من إيران إلى لبنان، هذه الأساليب الإجرامية لم ولن تنال من صمود سورية وإيران ولبنان. فالشعوب التي حققت انتصار تموز العسكري وما تلاه، قادرة على مواجهة الإرهاب بأشكاله كافة خاصة الاقتصادي منه.

في هذه الذكرى المجيدة نستحضر المعاني الخالدة والدروس والعبر التي نتجت عنها، والتي تشكل لنا منهج عمل نستطيع من خلاله مواجهة أعدائنا بكل ثقة واقتدار. لقد شكل انتصار تموز ذخيرة معنوية وعملية نهلت منها الشعوب في فلسطين ولبنان وسورية واليمن واستطاعت من خلالها أن تواجه العدوان والحروب التي تستهدفها، تلك المعاني التي تجعلنا أكثر قوة في مواجهة القرارات الأميركية الصهيونية الساعية إلى احتلال جزء جديد من الأراضي الفلسطينية تحت مسميات ساقطة لا قانونية، لكننا قادرون على مواجهتها والانتصار عليها كما انتصرنا في تموز.

لذا فإننا مدعوون إلى استلهام هذه الانتصارات التي تعبد لنا الطريق لتحرير أرضنا ومقدساتنا ومواجهة أعداء الأمة. وأن تداعياتها مازالت قائمة ومازال أعداؤنا يشعرون بمرارة الهزيمة فيلجؤون إلى فرض العقوبات الجائرة على الدول والأفراد ليقينهم من عدم قدرتهم على المواجهة المباشرة، وهم الذين منيوا بهزيمة نكراء تنبئ باقتلاعهم وطردهم قريباً من أرضنا، وآخر هذه العقوبات قانون قيصر الذي فرض قرارات أحادية الجانب من الإدارة الأميركية المارقة، لكن ذلك لن يغير من نهج سورية ولبنان وإيران، بل سيزيد محور المقاومة قوة وتمسكا بالقضية حتى إنجاز الانتصار على أعداء الأمة.

11-7-2020

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الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية

عمّان – الأردن

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