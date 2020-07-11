أجواء صيفية بالمرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق

تكون الأجواء اليوم السبت، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة،وتسجل درجات الحرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية؛ وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 37 – 22، وفي مناطق السهول 32 – 19، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28، وفي البحر الميت 39 – 29، وفي خليج العقبة 39 – 28 درجة مئوية.

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