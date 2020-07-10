تحذير من اعادة اغلاق شامل.. اسرائيل تسجل اليوم اكبر عدد من الاصابات بالكورونا منذ اجتياح الوباء

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية عن اكتشاف 1464 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الاخيرة ، وهذا هو اكبر عدد من الاصابات خلال هذه الفترة منذ اجتياح الوباء للكيان الصهيوني.

ويبلغ عدد المرضى الحاليين 16,725 ، وتوصف حالة 124 منهم بالخطيرة ولا يزال 39 منهم موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، وتوفي حتى الان من جراء الجائحة 350 شخصا ، بينما تماثل للشفاء 18,452شخصا,

يشار الى ان وزير الصحة، يولي ادلشتين، قد صرح انه في حال تشخيص 2000 مريض يوميا ستلجأ الحكومة الى فرض اغلاق تام على الجمهور، كما كان قد حدث خلال شهر نيسان ابريل الماضي، مما سيلحق اضرارا جسيمة في المرافق الاقتصادية والاجتماعية، وهو الامر الذي نريد تفاديه بكل ثمن،

وقد ناشد الوزير ادلشتين الجمهور التقيد بالتعليمات لمنع تكرار الاغلاق العام.

ومن جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، عن حزمة جديدة للرعاية الاجتماعية للإسرائيليين الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب أزمة وباء كورونا وقال إن تلك الإجراءات ستقدم شبكة أمان اقتصادية لعام مقبل.

ودفع تزايد عدد حالات الإصابة بكورونا الحكومة لإغلاق بعض الأعمال مجددا هذا الأسبوع مما قوض آمال التعافي من نسبة بطالة قياسية بلغت 21 بالمئة، وأثارت الغضب من بطء دفع مساعدات بقيمة 29 مليار دولار كانت الدولة قد تعهدت بها.

هذا وقد ألزم فيروس كورونا عددا من المسؤولين والقادة العسكريين الإسرائيليين، بالحجر المنزلي الاحترازي، تحسبا من تفشي العدوى، التي بلغت ذروتها الثانية في البلاد، وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبحسب مراسلة قناة RT ، فإنه من بين المسؤولين الإسرائيليين الذين دخلوا الحجر الصحي، وزير شؤون القدس، رافي بيرتس، الذي دخل الحجر أمس الخميس، بالإضافة إلى رئيس الأركان، أفيف كوخافي، ووزير الدفاع، بيني غانتس، يوم الأربعاء، ووزير الأمن الداخلي، أمير أوهانا، الأحد الماضي.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اخضاع 10 آلاف عسكري للحجر الصحي، وأن 350 جنديا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وبحسب آخر الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية تم تسجيل 348 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في إسرائيل و34825 إصابة.

وفاة 3 فلسطينيين جراء الكورونا

وفي رام لله أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن وفاة ثلاثة فلسطينيين من منطقة الخليل، تفوق أعمارهم ثمانية وخمسين عاما، متأثرين بفيروس كورونا .

وقد فضت الشرطة الفلسطينية الليلة الماضية حفل زفاف أقيم بالقرب من قلقيلية خلافا للتعليمات الخاصة بمنع التجمعات . وجرى اعتقال العريس ووالده .