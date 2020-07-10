الصيف يواصل هجومه.. اجواء حارة في اغلب مناطق المملكة

يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 32 – 18، وفي الأغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 39 – 24، وفي خليج العقبة 41 – 25 درجة.