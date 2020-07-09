مصرع شاب اردني في مدينة سانت/لويس بالولايات المتحدة



عمان 9 تموز(بترا)-اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز مقتل شاب اردني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الخميس، إن سفارتنا في واشنطن قد اعلمتنا بمقتل مواطن اردني مساء الجمعة الماضية في مدينة سانت /لويس اثر اطلاق النار عليه خارج المحل التجاري الذي يعمل به، ولم تتمكن الشرطة من القاء القبض على الجاني بعد،وتتابع السفارة مجريات التحقيق مع السلطات المعنية.

واشار الى ان المرحوم يحمل الجنسية الامريكية ويقيم اقاربه من الدرجة الاولى في الولايات المتحدة، ولم يقرروا بعد دفن الجثمان في الولايات المتحدة او في المملكة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة