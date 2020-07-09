بقرار من وزير العمل.. مصنع الزمالية بالشونة الشمالية ما زال مغلقا

أكدت وزارة العمل أن مصنع الزمالية في الشونة الشمالية تم إعادة إغلاقه منذ يوم أمس الأربعاء، بقرار من الوزير نضال البطاينة.

ونفت الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، صحة المعلومات التي يتم تداولها بخصوص عدم استجابة المصنع لقرار وزير العمل المهندس نضال البطاينة، وأنه ما زال يعمل، مشيرة إلى أن فرق التفتيش التابعة الوزارة تأكدت من إغلاقه منذ لحظة قرار الوزير.

وشددت على أن المصنع لن يتم إعادة فتحه إلا بعد ظهور نتائج التحقق الذي ستقوم بها اللجنة المشتركة التي كلفها وزير العمل والمكونة من وزارة العمل ووزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني.

وكان وزير العمل قرر يوم الخميس الماضي إغلاق مصنع “الزمالية”، بعد إصابة 130 عاملة بتسمم جراء استنشاق مبيد حشري تم رشه لتعقيم المصنع.

ويذكر ان 39 عاملة في المصنع قد تعرضن للاختناق يوم أمس الأربعاء، بعد ان قررت ادارة المصنع إعادة فتحه من جديد، وعودة العاملات إليه.

وبعد عودة العاملات للمصنع بدأت تظهر عليهن أعراض قيء وإغماء نتيجة استنشاقهن مبيدا حشريا داخل مصنع الملابس، ما تسبب بنقلهن إلى مستشفى معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية.

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