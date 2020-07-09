الضمان الاجتماعي يتيح للعاملين بالتعليم الخاص الاستفادة من برنامج مساند 2

سمحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمؤمن عليهم من العاملين في قطاع التعليم الخاص، بالاستفادة من برنامج مساند 2 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 9 لسنة 2020، والمتضمن الصرف من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل.

واوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن صرف المؤمن عليه من هذا الرصيد قبل قانون الدفاع لا يحول دون استفادته منه حالياً.

واضافت أنه يشترط لاستفادة المؤمن عليه من هذا القرار، ان لا يكون قد سبق واستفاد من برامج أمر الدفاع رقم 9 لسنة 2020 وأن لا يقل رصيده الادخاري في تأمين التعطل عن 90 ديناراً، مبينةً أنه يُصرف له 60 بالمئة من قيمة رصيده الادخاري بحد أعلى 450 ديناراً، وفي حال كان المبلغ المستحق 150 ديناراً فأكثر، يُصرف على 3 دفعات.

واشارت المؤسسة الى أنه يتعين على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذا البرنامج، الدخول إلى حسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني، ومن خدمات أمر الدفاع اختيار خدمة الصرف من الرصيد الادخاري برنامج مساند 2 وتقديم الطلب.

وأكدت المؤسسة أن قرارها يأتي بهدف مساعدة المؤمن عليهم العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة ودعم استقرارهم المعيشي.

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