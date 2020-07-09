الجزائر ترفض ان يكمل طلبة الطب الأردنيين سنة الامتياز بالمملكة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مشكلة الطلبة الأردنيين الدارسين في تخصص الطب في الجزائر تتلخص بأن التشريعات النافذة في الجزائر تشترط بأن يقوم الطالب بالالتحاق في سنة الامتياز بعد إنهائه لدراسة ست سنوات إضافةً إلى سنة اللغة؛ ليتمكن من التخرج والحصول على درجة البكالوريوس.

وبينت أن هذه التشريعات تطبق على جميع الطلبة الدارسين في تخصص الطب سواء كانوا جزائريين أو من جنسيات أخرى.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن الملحق الثقافي في السفارة الأردنية في الجزائر، ومنذ أسابيع مضت، يتابع عن كثب هذه القضية وخاطب بشكل رسمي الجهات الجزائرية المختصة طالبا منها السماح للطلبة الأردنيين بالالتحاق بالتدريب في المستشفيات الجامعية اعتبارا من بداية الفصل الصيفي، لكن السلطات الجزائرية أكدت أن التعليمات حالياَ لا تسمح لجميع طلبة الطب في مستوى السنة السابعة (الامتياز) بالالتحاق بالتدريب في المستشفيات الجامعية الجزائرية، حرصاً على سلامة الطلبة، ونتيجة للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجزائر والذي يصنف بأنه غير مستقر حاليا.

وأكدت بأنه لا يمكن السماح للطلبة الأردنيين بإكمال تدريب سنة الامتياز في المستشفيات الجامعية الأردنية لأن ذلك يتنافى مع سياسة التعليم الجزائرية.

وأوضحت الوزارة بأن قضية هؤلاء الطلبة لا يمكن حلها بقرار من مجلس التعليم العالي أو لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في الوزارة كونها تتعلق بقرار سيادي للدولة الجزائرية وبالتالي تقع خارج إطار صلاحيات الوزارة، علما بأن الوزارة خاطبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للعمل على حل هذه القضية بالطرق الدبلوماسية الممكنة.

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