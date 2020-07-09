اعلان نتائج الفائزين بمسابقة “شبابنا عزوتنا”

اعلن وزير الشباب الدكتور فارس البريزات نتائج مسابقة “شبابنا عزوتنا”، التي اطلقتها الوزارة ايار الماضي بالشراكة مع اكاديمية الرواد للتدريب.

وتهدف المسابقة لدمج الشباب في خدمة المجتمع المحلي وتنمية مهاراتهم عن بعد، في ظل التحديات التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا.

واكد البريزات خلال حفل اعلان النتائج اليوم الخميس في قاعة عمان بمدينة الحسين للشباب، التزام الوزارة بالتوجيهات الملكية السامية، مشيرا الى الدور الذي قام به جلالة الملك عبدالله الثاني قبل 20 عاما، في دعم قطاعات التكنولوجيا والإبتكار في الأردن، مما اسس وساهم في رفع مستوى والبنية التحتية للدولة في هذا القطاع.

وبين إن الوزارة تعمل على تحويل الأردن إلى منصة ابداعية للتكنولوجيا والبرمجة، لافتا الى ان هذه القطاعات لا يوجد فيها بطالة لمن يمتلك المهارات المناسبة.

واكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية، ومختلف الجهات الإعلامية، مما كان له الأثر الكبير في إنجاز مهام عمل مسابقة “شبابنا عزوتنا” بشكل متميز.

وبين ان مسابقة شبابنا عزوتنا عملت على توفير تدريب مجاني للشباب ليتمكنوا من تشكيل فرق شبابية لتصميم وبرمجة تطبيقات إلكترونية تقدم حلولاً لمشاكل تتعلق بتداعيات جائحة كورونا.

بدوره اشار مدير عام أكاديمية الرواد للتدريب محمد العفوري، الى اهمية التطور التكنولوجي وتسارعه بحيث اصبح يشكل دافعا للمؤسسات للنهوض بأعمالها، معتبرا ان التكنولوجيا تساهم بتوفير فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة.

وفاز في المسابقة التي تقدم لها 141 مشروعا، وتأهل منها 16 فريقا، 4 فرق احتل المركز الأول فريق ميكرز وحصل على جائزة قيمتها ألف دينار، والمركز الثاني فريق منتجون وقيمة جائزته 750 دينارا، والثالث فريق سباكس وفاز بجائزة قيمتها 500 دينار، فيما حل في المركز الرابع فريق او اس ام وفاز بجائزة قيمتها 300 دينار.

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