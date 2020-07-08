وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 8 حالات، مقابل عدم تسجيل اية اصابة جديدة بالكورونا ليبقى العدد الكلي 1169

أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أيّة حالة إصابة بكورونا اليوم الاربعاء، سواءً محليّة أوخارجيّة، ما يبقي على إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة (1169) حالة، وفق إيجاز يومي حول مستجدات فيروس كورونا صادر عن رئاسة الوزراء.

وقالت انه قد سُجلت 8 حالات شفاء جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وأجري (6530) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (440825) فحصاً.

وأكّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حـــالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

كما اشارت إلى إطلاق تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.