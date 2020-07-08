ضبط وافدين يقومون بتهريب واعادة تشغيل العاملات في المنازل

تمكنت كوادر مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل، ووحدة الإتجار بالبشر في مديرية الأمن العام، من ضبط مجموعة أشخاص من إحدى جنسيات العمالة الوافدة العاملة بالمملكة وهم يقومون بتهريب عاملات المنازل، وتشغيلهن بشكل مخالف لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة.

وقامت كوادر الوزارة ووحدة الإتجار بالبشر في مديرية الأمن العام بتعقب هؤلاء الأشخاص ومعرفة المنطقة والمنزل الذي يستخدمونه لإيواء العاملات الهاربات بالتنسيق معهم، وتم التحفظ عليهم وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بدورها الرقابي على سوق العمل وفقا للقانون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط سوق العمل ومنع أي مخالفات للقانون.

وحذرت الوزارة من أي محاولات لتهريب أو تحريض أو تشغيل أو توفير مأوى للعاملات بشكل مخالف للقانون، مؤكدة أنها لن تتهاون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالف.

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