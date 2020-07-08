البنتاغون يقدم تبريرات ملفقة لاغتيال قاسم سليماني، وحزب الله يكشف عن تواجده بغرفة العمليات طوال حرب تموز 2006
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جرينتش+2 01:38
البنتاغون يقدم تبريرات ملفقة لاغتيال قاسم سليماني، وحزب الله يكشف عن تواجده بغرفة العمليات طوال حرب تموز 2006

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