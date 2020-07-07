وزارة التربية تتابع ميدانيا امتحان التوجيهي وارتياح لدى الطلبة

اطمأن أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية، الدكتور نواف العجارمة، اليوم الثلاثاء، على سير امتحان الثانوية العامة بعدد من قاعات الامتحان في مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي.

وشملت الجولة التي رافقه فيها مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي نضال المجالي، مدارس الجعفرية المهنية الثانوية الشاملة للبنات والمزار الثانوية للبنات وجعفر بن ابي طالب الثانوية للبنين والحسينية الثانوية الشاملة للبنات والحسينية الأساسية المختلطة.

وأعرب الدكتور العجارمة عن ارتياحه لما أبداه الطلبة من مستوى عالٍ من الثقة بالنفس واستعداد جيد للامتحان ووعي بتعليماته واستجابتهم للرسائل الإرشادية التي كانت الوزارة قد وجهتها لهم.

وثمن الدكتور العجارمة جهود كوادر الوزارة والميدان التربوي ورؤساء القاعات والمراقبين واللجان المشرفة على إدارتهم الامتحان بكل كفاءة واقتدار، معرباً عن شكره كذلك لنقابة المعلمين والأجهزة الوطنية المساندة ووسائل الإعلام؛ لدعم جهود الوزارة في إنجاح إجراءات عقده.

من جانبها، تفقدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، عدداً من قاعات الامتحان في مدارس حليمة السعدية الثانوية للبنات والطيبة الثانوية للبنين وصما الثانوية للبنات في لواءي الطيبة والوسطية. وثمنت وعي أولياء أمور الطلبة، وتعاونهم في تهيئة البيئة الامتحانية المناسبة للطلبة، وعدم التجمهر في محيط قاعات الامتحان، داعيةً إياهم إلى طمأنة أبنائهم وإبعادهم عن أي قلق أو ضغوط نفسية قد تنعكس على أدائهم في الامتحان.

وأبدى الطلبة ارتياحهم للإجراءات الإدارية والفنية التي نفذتها الوزارة لضمان تقدمهم للامتحان في بيئة مناسبة، مؤكدين ارتياحهم لمستوى الامتحان والاسئلة التي وردت فيه، وراعت الفروق الفردية بينهم.

وتقدم للامتحان في مبحث اللغة العربية، اليوم، في جلسته الأولى 134148 مشتركاً ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، فيما تقدم للجلسة الثانية 14744 من طلبة الدراسة الخاصة (غير النظاميين) في الفروع الأكاديمية والمهنية في مباحث اللغة الفرنسية وإدارة المشروعات الصناعية والصناعات الزراعية والرسم والتصميم.

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