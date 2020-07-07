قوات الاحتلال تداهم فجر اليوم الثلاثاء بلدة بيت ريما وعدة مناطق اخرى في الضفة وتعتقل 19 شابا

نابلس – صفا

واصلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملات الاعتقال والمداهمات، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 19 مواطناً، بينهم أسرى محررون، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محافظة طولكرم واعتقلت 7 مواطنين وهم: إسلامبولي رياض بدير (39عاماً) ومحمود عاطف أبو زينة (35عاماً)، ونور أسامة ياسين (33عاماً)، ومثنى فؤاد المصري (33عاماً)، وحسن رائد الجملة (36عاماً)، وعبد الرحمن صبحة (23عاماً)، ومجد إبراهيم الهمشري (33عاماً)، وذلك بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها بحجة التفتيش.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر موسى زهران، بعد مداهمة منزله في بلدة دير أبو مشعل، وفي بلدة بيت ريما غربي المحافظة اعتقلت قوات الاحتلال كلا من يحيى سامر معتدل الريماوي، وأحمد حسام شحادة الريماوي، وأمير أحمد حكمت الريماوي، ويوسف أحمد صادق الريماوي.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال قد داهمت أيضاً محافظة قلقيلية واعتقلت كلا من محمد جابر من منزله بخلة الراعي وعدي حنيني، فيما جرى اعتقال محمد عناية (38عاماً) من منزله في حي النقار.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال من محافظة نابلس كلا من مصعب عبد السلام عواد من بلدة عورتا، والشاب بشير بدير من بلدة بيتا وقصي شحادة، ومحمد بهنجاوي من مخيم بلاطة.