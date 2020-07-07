طقس صيفي عادي وحرارة معتدلة لثلاثة أيام

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في ساعات الصباح فوق المرتفعات الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار في مناطق البادية .

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء في اليومين المقبلين، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الأغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 24، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 40 – 24 درجة مئوية.

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