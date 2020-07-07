ضبط شخصين شكلا خلية جرمية للتلاعب بعدادات الكهرباء

ضبط العاملون في الامن الوقائي شخصين شكلا خلية جرمية للتلاعب بعدادات الكهرباء لشركات ومنازل مقابل مبالغ مالية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، ان معلومات وردت للعاملين في الامن الوقائي حول قيام شخصين بتشكيل خلية جرمية تخصصت بعمليات تلاعب بعدادات الكهرباء لشركات ومنازل مقابل مبالغ مالية تُعطى لهم نظير ذلك.

واضاف انه وبمتابعة تلك المعلومات والتحقق منها جرى تحديد هوية الشخصين المشتبه بهما والقي القبض عليهما، واعترفا بالتحقيق معهما بالاشتراك سوياً بالتلاعب بعدادات الكهرباء لشركات ومنازل مقابل مبالغ مالية وخفض قيمة استهلاك تلك الشركات والمنازل بشكل كبير.

واشار الناطق الاعلامي الى انه بتفتيش منزل احد المقبوض عليهما ضبط داخله كمية من عدادات الكهرباء ومجموعة من الاختام المزورة وختامة ومجموعة من الأسلاك وباج مزور لموظف لشركة الكهرباء وما زال التحقيق جارياً في القضية.

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