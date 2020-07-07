صدر كتاب: نسر باكستاني في سماء الاردن

صدر حديثا كتاب للدكتور زيد احمد المحيسن بعنوان: نسر باكستاني في سماء الاردن, يتحدث فيه عن سيرة الطيار المقاتل سيف الله جميل اعظم الذي كان معارا من سلاح الجو الباكستاني الى الاردن كمستشار تدريب؛ لتدريب الطياريين الاردنيين عام 1966ن وصادف وجوده في الاردن بحرب حزيران عام 1967، وبدل ان يعود الى بلاده لان مهمته كانت تقتصر على التدريب الا انه آثر البقاء ليقاتل مع اخوانه من طياري سلاح الجو الملكي الاردني، واستطاع هذا الطيار ان يسقط 4 طائرات للعدو الصهيوني خلال حرب حزيران 1967

ويروي الكتاب سيرة هذا الطيار المقاتل الذي خلد اسمه باحرف من نور من خلال هذا الانجاز الكبير، فبالرغم من تفوق العدو الصهيوني بنوعية الطائرات المقاتله التي يمتلكها, الا ان الطيار سيف الله و بطائرة (الهوكرهنتر) البسيطه استطاع تحقيق هذا النصر الجوي على العدو الصهيوني المتغطرس

ان تخليد سيرة العظماء واجب وطني وقومي فاعمال هؤلاء هي منارات يهتدي بها جيل الحاضر والمستقبل، وان قيام الدكتور زيد بهذا العمل دليل على حسه الرفيع وانتمائه الصادق لوطنه وامته العربية والاسلامية.

نتمنى على المسؤولين في بلادنا تسمية شارع او حديقة او مركز تدريب او مركز دراسات باسم هذا الطيارحتى يبقى خالدا على مدى الدهر وللاجيال من بعدنا, فالوفاء يجب ان يقابل بوفاء اكبر منه في القيمة والعمل, وهذه الاضاءة من خلال هذا المؤلف هي جزء من وفاء المؤلف لباكستان الذي تعلم في جامعاتها طالبا منذ عام 1978-1984 وحصل على الشهادة الجامعية الاولى في الادب الانجليزي والعلاقات الدولية، وبعدها اكمل مشواره الدراسي الى ان حصل على درجة الدكتوراة في التنمية الاقتصادية المحلية والتخطيط الاستراتيجي والتي اهلته للعمل كمستشار لامين عمان والعمل في قطاعات متعددة في داخل الاردن وخارجه, وقد نال الدكتور المحيسن وسام نجمة التميز الباكستاني العام الماضي، نظرا لجهودة في تعزيز علاقات التعاون الثقافية والاجتماعية بين الاردن وباكستان .